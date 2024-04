Terremoto oggi Norcia M 1.7/ Ingv ultime notizie: scossa da 4.6 in Grecia

Torniamo con il nostro tradizionale appuntamento con le rilevazioni giornaliere (riferite a lunedì 15 aprile 2024) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che gestisce centinaia di sismografi in tutta Italia, scattati diverse volte nella nottata in seguito ad alcuni terremoti. Prima di arrivare al bollettino italiano, però, poche ore fa (precisamente alle 8:06) si è registrata una scossa violentissima nel mare greco, poco distante da Creta, con una magnitudo di 4.6 sulla scala Richter. Nonostante la violenza del terremoto, però, non sembra che vi siano stati danni, né che si siano generate onde anomale potenzialmente pericolose per le cose della Grecia.

Sul nostro territorio, invece, la situazione di maggior rischio si è rivelata alle porte di Perugia, precisamente attorno alla cittadina di Norcia, dove si sono registrati ben 4 eventi sismici nell’arco di appena 5 ore (dalle 3 di notte alle 8 del mattino, orario in cui scriviamo). Dei quattro eventi il primo aveva una magnitudo di appena 1 sulla scala Richter, seguito poi un’ora e mezza dopo da un secondo sisma da 1.5; in mattinata, invece, alle ore 7:31 i sismografi sono tornati a tremare con una magnitudo rilevata di 1.1 ed, infine, il più forte tra i quattro terremoti si è sviluppato alle ore 8:11, con una potenza di 1.7 sempre sulla scala Richter.

Sempre stando ai dati disponibili nella prima mattinata emessi dall’Ingv, complessivamente sul territorio si sono registrati 24 sismi differenti nell’arco di 9 ore (inclusi i quattro a Norcia), tutti con una magnitudo piuttosto bassa. Soffermandoci sui terremoti che hanno superato il grado 1 sulla scala sismica, nell’arco compreso tra mezzanotte e 45 e le 2 e due minuti vi sono stati 5 eventi: il primo da 1.2 a Marsicovetere (Piacenza), il secondo da 1.5 a Mongiana (Vibo Valentia), poi ancora Bronte (magnitudo 1), nuovamente Marsicovetere (1.1) ed, infine, San Ginesio (1.1).

Più, intenso, invece, il movimento tellurico che alle 2:49 ha interessato per la terza volta il territorio di Marsicovetere, con una magnitudo che ha raggiunto l’1.8 sulla scala Richter. Questo terremoto è stato localizzato alle coordinate 40.3990, 15.8150 (latitudine e longitudine) con un’ipocentro ad una profondità di 17 km.











