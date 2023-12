Terremoto oggi Norcia M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche in provincia di Foggia

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 15 dicembre 2023, su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia nelle ultime ore. Come si evince dal bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma “importante” è quello avvenuto alle ore 7:42 a Norcia, in provincia di Perugia, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato segnalato a quattro chilometri a nord ovest di Accumoli, in provincia di Rieti, nella regione Lazio. Si è trattato di un sisma molto leggero, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, avvenuto nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 3:17 fra giovedì 14 e venerdì 15 dicembre 2023.

Terremoto Campi Flegrei/ A novembre solo 159 scosse, ma il suolo si è alzato più rapidamente

Le sue coordinate geografiche sono state 42.7280 gradi di latitudine, 13.2260 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Arquata del Tronto, Amatrice, Norcia, Cittareale e Montegallo, località della provincia di Ascoli Piceno, Rieti e Perugia, essendo il sisma verificato a cavallo fra tre regioni. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Teramo, distante 40 chilometri dall’epicentro, con L’Aquila a 44, quindi Foligno a 50.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Ragusa

TERREMOTO OGGI A FOGGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata a sei chilometri a sud di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, in Puglia. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, localizzato sempre la notte scorsa, alle ore 3:39.

Il sisma ha avuto come coordinate geografiche 41.6560 gradi di latitudine, 15.7450 di longitudine, e una profondità di 19 km, così come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In zona individuati i comuni di San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Monte Sant’Angelo e Cagnano Verona, tutti del foggiano. La cittadina più vicina è risultata invece essere Manfredonia, distante 15 chilometri, con Foggia più staccata a 27, quindi San Severo a 30 e Cerignola a 45. Le scosse riportate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA