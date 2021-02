Terremoto oggi Norcia M 2.1/ Ingv ultime notizie, trema anche il canale di Sicilia

Andiamo a scoprire quali e quante sono state le scosse di terremoto avvenute oggi nel nostro paese. Come sempre facciamo affidamento sulla “bibbia” dei sismi, il portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che registra e cataloga tutte le scosse presenti sul nostro suolo, e non solo. Due sono i terremoto registrati quest’oggi in Italia, a cominciare dall’ultimo, quello verificatosi in Umbria, in provincia di Perugia.

L’evento tellurico in questione è avvenuto di preciso alle ore 11:46 di questa mattina ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, quindi decisamente lieve. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad un chilometri a sud est della nota località di Norcia, in provincia di Perugia, e classificato con coordinate geografiche pari a 42.78 gradi di latitudine e 13.1 di longitudine, mentre la profondità, il cosiddetto ipocentro, è stato registrato ad undici chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI A NORCIA E IN SICILIA

Il terremoto di oggi a Norcia è stato avvertito dai comuni limitrofi, a cominciare da Cascia, Preci, Castelsantangelo sul Nera, Cerreto di Spoleto e Poggiodomo, tutti paesi che spesso e volentieri nominiamo su queste pagine essendo dislocati in una zona ad alta intensità sismica. Per quanto riguarda le città, invece, segnaliamo la presenza di Terni, Teramo e L’Aquila in un raggio compreso fra i 45 e 54 chilometri. Il secondo terremoto di oggi è avvenuto nella notte passata, alle ore 00:56 fra lunedì 8 e martedì 9 febbraio, in quel del canale di Sicilia meridionale, in mare aperto. La scossa è stata di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter ed ha avuto delle coordinate geografiche pari a 36.49 gradi di latitudine, 12.96 di longitudine e una profondità di 20 chilometri sotto il livello marino. Essendosi verificata in mare la scossa non è stata avvertita praticamente da alcun paese ne città. Entrambe le scosse di terremoto non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.



