Terremoto oggi Norcia M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Macerata

Scopriamo anche oggi, giovedì 11 gennaio 2024, come da copione, quali sono state le principali scosse di terremoto registrate in Italia e all’estero. Stando a quanto riportato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato in tempo reale, l’ultimo sisma verificatosi è quello localizzato Norcia, in provincia di Perugia (regione Umbria), sisma di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 9:26 di stamane. Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a quattro chilometri a est di Guardiaregia, in provincia di Campobasso.

Si tratta di un sisma con una magnitudo molto leggera, leggasi 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 00 e 36 minuti fra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 41.4240 gradi di latitudine, 14.5810 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i Comuni di Sepino, San Giuliano del Sannio, Campochiaro, Vinchiaturo e San Polo Matese, tutti paesi della provincia di Campobasso, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Benevento, distante 37 chilometri, con Caserta più staccata a 44, quindi Acerra a 56 e infine Aversa a 59.

TERREMOTO OGGI MACERATA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto molto leggera è stata individuata nella regione Marche, a tre chilometri a est di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata. In questo caso la magnitudo è stata di 1.2 gradi sulla scala Richter, movimento tellurico avvenuto la scorsa notte alle ore 3:12. La Sala Sismica INGV-Roma ha come sempre raccolto le coordinate geografiche, leggasi 43.0750 gradi di latitudine, 12.9930 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuate le località di Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Sefro, Fiordimonte e Monte Cavallo, tutti comuni della provincia di Macerata. La cittadinanza con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è comunque risultata Foligno, distante 27 chilometri dall’epicentro, con Perugia a 49, quindi Terni a 64. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, in caso di nuovi movimenti importanti saremo pronti ad aggiornarvi.

