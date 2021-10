Terremoto oggi Norcia M 3.0/ Ingv ultime notizie, trema la zona di Perugia

Quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nelle ultime ore? Per scoprirlo ci affidiamo all’Ingv, una vera e propria “Bibbia” in materia: il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia analizza e classifica tutti i vari movimenti tellurici avvenuti in Italia e non solo, e a riguardo ha segnalato una scossa a Norcia. Nel dettaglio l’evento tellurico è avvenuto a quattro chilometri a sud dalla nota località in provincia di Perugia (siamo nella regione Umbria), con una magnitudo moderata di 3.0 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto di oggi è stato segnalato dall’istituto nella notte appena passata, alle ore 1:51 fra mercoledì 13 e giovedì 14, e le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 42.76 gradi di latitudine, 13.08 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Inoltre, stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa potrebbe essere stata avvertita dai vari comuni dislocati in zona, a cominciare da Cascia, passando per Poggiodomo, Preci, Cerreto di Spoleto, e arrivando fino ad Accumoli (in provincia di Rieti), e Monteleone di Spoleto. A livello di città, invece, la più vicina risulta essere Foligno, distante 38 chilometri, seguita da Terni a 42, quindi Teramo e L’Aquila a 52.

TERREMOTO OGGI A NORCIA, IN PROVINCIA DI PERUGIA, SCOSSA ANCHE IN CALABRIA: I DETTAGLI

Il terremoto umbro è l’unico registrato oggi in Italia visto che in precedenza si era verificata una scossa alle ore 14:07 di ieri pomeriggio, lungo la Costa Calabra sud occidentale, nella zona di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto in mare aperto, lontano dalla terraferma, e l’epicentro è stato classificato con coordinate geografiche pari a 38.555 gradi di latitudine, 15.631 di longitudine e una profondità di 70 chilometri sotto il livello del mare.

Nessun paese si trovava nelle vicinanze in quanto il terremoto è avvenuto in mare aperto, mentre, a livello di cittadine, si segnala la presenza di Messina a 41 chilometri, quindi Reggio Calabria a 50, Lamezia Terme a 75e Catanzaro e Cosenza rispettivamente a 92 e 98.



