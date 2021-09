Terremoto oggi Palermo M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa nella località di Gangi

Consueto appuntamento quotidiano con il resoconto circa le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia. Come sempre facciamo affidamento su quanto registrato e catalogato da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la bibbia in materia di movimenti tellurici. A riguardo viene segnalato un sisma avvenuto in Sicilia, in provincia di Palermo. La scossa è stata in realtà registrata in tarda serata, alle ore 23:40 di ieri, ed ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter e un epicentro localizzato ad un chilometro a nord ovest della località di Gangi.

Le coordinate geografiche precise sono state 37.808 gradi di latitudine e 14.201 di longitudine, mentre la profondità è stata di 6 chilometri sotto il livello del mare. A livello di comuni limitrofi, invece, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i paesi di Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Bompietro e infine San Mauro Castelverde. Caltanissetta è risultata essere la città più vicina al terremoto, distante 37 chilometri dall’epicentro, mentre a 68 troviamo Bagheria a 78 Agrigento e infine a 81 Palermo.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE A PALERMO E IN PROVINCIA DI TRENTO

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato anche un altro terremoto avvenuto nella serata di ieri, quindi non oggi, in una zona diametralmente opposta rispetto a quella appena elencata, nella provincia di Trento, in Trentino Alto Adige. Alle ore 21:05 di ieri, a due chilometri a nord est dalla località di Ala, un sisma di magnitudo 2.9 gradi è stato localizzato. Siamo non troppo distanti da Vallarsa, Avio, Brentonico, Mori e Trambileno, mentre, stando a quanto riferisce la Sala Sismica INGV in Roma, Trento dista 34 chilometri e Verona 37.

Le coordinate geografiche precise del sisma sono state 45.768 gradi di latitudine e 11.028 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato di 12 chilometri sotto il livello del mare. In entrambi i casi non si sono verificati danni a cose e o a persone, e al momento non sono stati segnalati altri terremoti.



