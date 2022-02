Terremoto oggi Palermo M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa lungo la costa siciliana

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 24 febbraio 2022, in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato tempestivamente, live, dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello registrato a Palermo, con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è avvenuto precisamente lungo la Costa Siciliana centro settentrionale, a nord della Sicilia, ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 5:02 di questa mattina. L’epicentro è stato invece individuato in una zona avente coordinate geografiche pari a 38.484 gradi di latitudine, 13.25 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, zona distante 42 chilometri da Palermo, 50 da Bagheria e 82 da Trapani (nessun comune si trova vicino all’epicentro visto che il terremoto è avvenuto in mare).

TERREMOTO OGGI A FOGGIA E SALERNO: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Poco prima della mezzanotte di ieri, alle ore 23:55, una scossa di terremoto aveva invece interessato la Puglia. Il movimento è stato individuato in provincia di Foggia, presso il Golfo di Manfredonia, ed ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate dell’epicentro sono state 41.637 gradi di latitudine, 16.159 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare, mentre i paesi in zona segnalati sono stati Mattinata, Monte Sant’Angelo e Manfredonia, quest’ultima la città più vicina a circa una ventina di chilometri dall’epicentro, con Barletta più staccata a 37. Segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi nel Golfo di Policastro, fra Salerno e Potenza, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto alle ore 3:59 della notte passata ed ha avuto una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Infine un ultimo movimento tellurico avvenuto alle ore 6:26 in quel di Grottole, in provincia di Matera, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. In nessun caso si sono verificati danni o feriti.

