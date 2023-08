Terremoto oggi Parma M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.0 in Giappone

Andiamo a spulciare anche oggi, venerdì 11 agosto 2023, il portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per scoprire quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi nelle ultime ore in Italia e all’estero. Partiamo dal sisma localizzato a un chilometri a ovest di Montechiarugolo, in provincia di Parma, Emilia Romagna. Il sisma è stato registrato non oggi ma nella tarda serata di ieri, di preciso alle ore 23:11, e la sua magnitudo è stata di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Parma M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campi Flegrei

La Sala Sismica INGV-Roma ha comunicato le coordinate geografiche del sisma, leggasi 44.6930 gradi di latitudine, 10.4060 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Montecchio Emilia, Traversetolo, Bibbiano, San Polo d’Enza e Quattro Castella, località della provincia di Reggio Emilia e Parma. Quest’ultima è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 14 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 18, quindi Carpi a 39, Modena a 42 e Cremona a 58.

Terremoto oggi Parma M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Lesignano

TERREMOTO OGGI A RIETI E IN GIAPPONE: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi, quella localizzata a sette chilometri a ovest di Accumoli, in provincia di Rieti, nel Lazio. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:58 della notte passata, fra giovedì 10 e venerdì 11 agosto 2023, dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.7020 gradi di latitudine, 13.1630 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 10 chilometri sotto il livello del mare. I comuni localizzati nella zona sono stati quelli di Cittareale, Norcia, Cascia, Amatrice e Arquata del Tronto, paesi della provincia di Rieti e Perugia visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra Lazio e Umbria. La città più vicina è comunque risultata L’Aquila, in Abruzzo, distante 44 chilometri, con Teramo più staccata a 45, quindi Terni alla stessa distanza e infine Foligno a 47. Segnaliamo anche una scossa di terremoto avvenuta oggi in Giappone alle ore 2:14 con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter: non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

Terremoto oggi Modena M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Parma

