Terremoto oggi Parma M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Rieti

Ecco quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, sabato 26 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra live i vari movimenti tellurici, l’ultimo sisma significativo è quello verificatosi nella giornata di oggi in provincia di Parma, precisamente a Felino, due scosse di magnitudo 2.0 e 2.1 gradi sulla scala Richter avvenute alle ore 7:03 e alle ore 7:05. Nella serata di ieri nella regione Basilicata, si è verificata invece un’altra scossa di terremoto precisamente a quattro chilometri a nord dal capoluogo Potenza.

La scossa ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata alle ore 20:17 di ieri. L’epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 40.68 gradi di latitudine, 15.809 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda invece le località limitrofe, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i comuni di Avigliano, Vaglio Basilicata, Pietragalla, Cancellara e Pignola, tutti del potentino. Potenza ovviamente è risultata essere la città più vicina, con le due pugliesi Altamura e Cerignola staccate invece 65 e 66 chilometri.

TERREMOTO OGGI NORCIA, PROVINCIA DI PERUGIA: I DETTAGLI INGV

Poco prima dell’una di oggi, erano precisamente le 00 e 52 minuti, una scossa di terremoto ha invece interessato la regione Umbria. Si è trattato in questo caso di un sisma lieve, visto che la sua magnitudo è stata inferiore ai due gradi (1.6), e il movimento tellurico è stato individuato a otto chilometri a sud est della nota località di Norcia, in provincia di Perugia.

Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche di 42.756 gradi di latitudine, 13.179 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino, mentre, per quanto riguarda i paesi in zona, si segnalano Accumoli (Rieti), Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), Cascia (Perugia), Cittareale (Rieti) e Castelsantagelo sul Nera (Macerata), tutte località spesso e volentieri menzionate su queste pagine visto la loro frequente attività sismica. Non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

