Terremoto oggi Parma M 2.1/ Ingv ultime scosse, trema anche Sabaudia

Una scossa di terremoto si è verificata oggi nella provincia di Parma, in Emilia. Stando a quanto registrato puntualmente dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto nella notte appena passata, alle ore 2:49 fra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio. L’epicentro è stato individuato a pochi chilometri di distanza dal comune di Medesano, con coordinate geografiche pari a 44.73 gradi di latitudine, 10.14 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. I comuni che sono stati interessati dalla scossa sono stati quelli di Fornovo di Taro, Collecchio, Sala Baganza, Folino, Noceto e Verano de’ Melegari. Le città più vicine alla zona del sisma sono invece Parma, Reggio Emilia, Cremona e Piacenza, distanti al massimo una cinquantina di chilometri. Il sisma di questa notte ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, e non ha provocato danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI ANCHE A SABAUDIA, LATINA

Un altro sisma è stato registrato quest’oggi nella regione Lazio, precisamente nel noto comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’evento è stato localizzato dalla sala sismica Ingv in Roma poco dopo la mezzanotte, alle ore 00:06, ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Sei chilometri sotto il livello marino la sua profondità, mentre i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati principalmente quelli di Pontinia, San Felice Circeo, Terracina, Sonnino, Priverno, Sezze, Roccasecca dei Volsci. Entro 50 km dall’epicentro troviamo invece Velletri, Aprilia, Anzio e Latina. Il sisma, così come avvenuto in provincia di Parma, non ha causato danni ne feriti. Infine, segnaliamo un’ultima scossa, sempre di magnitudo 2.1, avvenuta alle ore 21:23 di ieri sera nelle Marche. Il terremoto è stato individuato nella provincia di Macerata, in località Serravalle di Chienti, con un ipocentro di 12 km sotto il livello del mare. Anche in questo caso, il movimento non ha causato alcun problema.

