Terremoto oggi Parma M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche ad Ancona

E’ mercoledì 13 marzo 2024 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e segnala i vari movimenti tellurici, l’ultimo evento per importanza è quello che è avvenuto alle 9:30 a 7 km a sud est di Fornovo di Taro, in provincia di Parma, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a tre chilometri a nord est di Bolognola, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

La scossa ha avuto una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:39 fra martedì 12 e mercoledì 13 marzo 2024. Le sue coordinate geografiche, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 43.0080 gradi di latitudine, 13.2570 di longitudine, e una profondità di 27 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Sarnano, Acquacanina, Amandola, Fiastra e Gualdo. La città più vicina è invece risultata essere Foligno, distante 45 chilometri dall’epicentro, con Teramo più staccata a 53, quindi Terni a 70.

TERREMOTO OGGI ANCONA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi è stata quella avvenuta a tre chilometri a sud ovest di Serra San Quirico, in provincia di Ancona, sempre nelle Marche. Anche in questo caso si è trattato di un terremoto molto lieve, avendo avuto una magnitudo, come precisato dalla Sala Sismica INGV-Roma, di soli 0,9 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato localizzato la notte scorsa alle ore 2:22 mentre le sue coordinate geografiche sono state 43.4300 gradi di latitudine, 12.9900 di longitudine e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. Nel raggio di 20 chilometri sono stati individuati i comuni di Genga, Mergo, Rosora, Arcevia e Poggio San Vicino, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Fano, distante 46 chilometri, con Ancona a 48, quindi Pesaro a 54. Le scosse di terremoto di oggi riportate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

