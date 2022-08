Terremoto oggi Parma M 2.2/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Perugia

E’ sabato 6 agosto 2022 e come di consueto anche oggi andremo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese nelle ultime ore. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello verificatosi a due chilometri a est della località di Corniglio, in provincia di Parma. Il movimento tellurico è avvenuto di preciso alle ore 4:40 di questa mattina, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono invece state 44.4770 gradi di latitudine, 10.1120 di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati segnalati i comuni di Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma, Berceto e Calestano, mentre la città più vicina è risultata essere Parma, distante 40 chilometri dall’epicentro, con Carrara a 44, quindi La Spezia a 47, Reggio Emilia a 48 e Massa a 49 chilometri.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA DI MAGNITUDO 1.9 GRADI SULLA SCALA RICHTER

Sempre a Corniglio l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto oggi di magnitudo 2.1 è stata registrata nel parmense, precisamente a Madesano, alle ore 6:23 di stamane. L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto oggi di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, alle ore 4:49, mentre è stata di magnitudo 1.9 gradi quella segnalata a due chilometri a est di Costacciaro, in provincia di Perugia (in Umbria).

Quest’ultimo sisma è stata registrato nella notte passata, fra venerdì 5 e sabato 8 agosto 2022, alle ore 2:31, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 43.3590 gradi di latitudine, 12.7320 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico, Gubbio e Sassoferrato, tutti del perugino, mentre la città più vicina è risultata essere Perugia, poi Foligno e Fano, distanti rispettivamente 39, 45 e 59 chilometri dall’epicentro. Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 gradi alle ore 5:52 di oggi, in quel della cosa di Messina, in Sicilia. Tutte le scosse riportate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

