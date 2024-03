Terremoto oggi Parma M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Salerno

Una scossa di terremoto è stata registra oggi, mercoledì 27 marzo 2024, in quel della provincia di Parma. Lo si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che segnala come il sisma in questione si sia verificato di preciso a sei chilometri a ovest della località di Langhirano, nella regione Emilia Romagna. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:02 fra martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state comunicate dalla Sala Sismica INGV-Roma e precisamente: 44.6310 gradi di latitudine, 10.1980 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Calestano, Felino, Lesignano de’ Bagni, Terenzo e Sala Baganza, mentre la principale città vicino all’epicentro è risultata essere Parma, distante 22 chilometri, con Reggio Emilia a 35, quindi Carpi a 57 e Cremona a 58.

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella regione Campania, precisamente lungo la costa cilentana, in provincia di Salerno. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1,7 gradi sulla scala Richter, localizzato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa è avvenuta alle ore 1:11 della notte scorsa, mentre le sue coordinate geografiche sono state 40.0510 gradi di latitudine, 15.0100 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Pollica, Casal Velino, Ascea e San Mauro Cilento. Battipaglia, distante 62 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, quindi Salerno più distante a 73 chilometri, poi Cava de’ Tirreni a 77 e infine Castellammare di Stabia a 85. L’Ingv ha segnalato per oggi anche una scossa di terremoto importante negli Stati Uniti, precisamente un sisma con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter nella costa ovest, di fronte allo stato dell’Oregon: non si segnalano comunque danni o feriti,

