Terremoto oggi Parma M 2.3/ Ingv ultime scosse, nuovo sciame sismico nel parmigiano

Nuove scosse di terremoto sono state registrate oggi in quel di Parma. A comunicare gli eventi sono come sempre i professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che analizza e classifica i vari sismi italiani e non. Due i movimenti tellurici odierni nel parmigiano, fra cui l’ultimo delle ore 1:16 della notte appena passata, quella fra martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2020. Un sisma che ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, e che è stato localizzato a sette chilometri ad est del comune di Pellegrino Parmense (provincia di Parma, Emilia Romagna). Le coordinate geografiche precise dell’evento sono state 44.76 gradi di latitudine e 10.01 di longitudine, mentre la profondità, l’ipocentro, è stata localizzata 7 chilometri sotto il livello del mare. Nei pressi della zona del sisma troviamo i comuni di Salsomaggiore Terme, Verano de’ Melegari, Medesano, Fidenza, Noceto e Vernasca.

TERREMOTO OGGI PARMA: 50 SCOSSE NEGLI SCORSI GIORNI

Le città più vicine all’epicentro, oltre a Parma, sono invece state Piacenza, Cremona, Reggio Emilia e Carpi, distanti fra i 40 e i 70 chilometri. Il terremoto, vista anche la sua moderata entità non ha provocato danni ne feriti, ma vi è il rischio che sia in corso un nuovo sciame sismico tenendo conto che alla mezzanotte e sette minuti, aveva tremato il comune di Fornovo di Taro con una magnitudo di 2.0 gradi, molto vicino all’epicentro del precedente sisma. La zona della provincia di Parma aveva tremato con continuità durante la scorsa settimana, con l’Ingv che aveva registrato ben 50 scosse superiori alla magnitudo di 2.0 gradi dall’1 fino allo scorso 3 maggio. Tra l’altro, sempre nella stessa zona, si è verificato un sisma nella serata di ieri, alle ore 21:52, in quel di Sala Baganza: un primo sentore di un possibile ritorno delle scosse.



