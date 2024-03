Terremoto oggi Parma M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Reggio Calabria

Come ogni giorno anche oggi, sabato 2 marzo 2024, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono registrate nelle ultime ore sul nostro territorio. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche con l’acronimo INGV, ha segnalato in particolare un evento tellurico in provincia di Parma, alle ore 7:01 di questa mattina, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, sisma individuato di preciso a Fornovo di Taro. Alle ore 5:58 è stato invece segnalato un terremoto di magnitudo 2.1 lungo la costa anconetana, nella Marche, mentre alle ore 5:50 è stata la volta di un sisma a Spoleto, in provincia di Perugia, sempre con una magnitudo di 2.1 gradi. Da segnalare anche una scossa registrata a due chilometri a nord est di San Piero Patti, località della provincia di Messina, nella regione Sicilia. Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.0640 gradi di latitudine, 14.9840 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto, registrato la scorsa notte alle ore 4:22 è stato individuato in una zona dove sono presenti i comuni di Librizzi, Montalbano Elicona, Raccuja, Basicò e Montagnareale, tutti comuni del messinese. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Messina, distante 52 chilometri dall’epicentro, con Acireale leggermente più distante a 53, quindi Reggio Calabria a 58 e Catania a 63.

TERREMOTO OGGI REGGIO CALABRIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata in Italia nella regione Calabria, precisamente a due chilometri a sud di Laganadi, in provincia di Reggio. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, localizzato la notte scorsa, alle ore 3:46 fra venerdì 1 e sabato 2 marzo 2024.

Le sue coordinate geografiche, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 38.1580 gradi di latitudine, 15.7380 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini all’epicentro sono risultati essere Sant’Alessio in Aspromonte, Calanna, Santo Stefano in Aspromonte, San Roberto e Fiumara. Reggio Calabria, distante 10 chilometri dalla zona del sisma, è stata la città più vicina, seguita da Messina a 16 chilometri, quindi Acireale e Catania rispettivamente a 79 e 92 chilometri di distanza. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni o feriti.

