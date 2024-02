Terremoto oggi Parma M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Perugia

E’ martedì 13 febbraio 2024, e come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scossa di terremoto verificatesi nel nostro Paese, i movimenti tellurici più significativi. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata di oggi è avvenuto un terremoto a Langhirano, in provincia di Parma, una scossa di magnitudo 2.5 gradi registrata alle ore 7:36 di stamane, ed ennesimo sisma negli ultimi tempi in quella zona dell’Italia. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a 7 chilometri di distanza da Antrodoco, in provincia di Rieti, nella regione Lazio.

Targa di Napoli a Geolier, papà di GioGiò: "Fuitevenne”/ La mamma: “Sono indignata”

Si è trattato di un evento tellurico molto leggero, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 1:32, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono state 42.4040 gradi di latitudine, 13.1630 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Cagnano Amiterno, Scoppito, Borgo Velino, Micigliano e Castel Sant’Angelo, località della provincia di Rieti e L’Aquila, Proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 20 chilometri, con Terni più staccata a 46, quindi Teramo a 53, Guidonia Montecelio a 57 e alla stessa distanza anche Tivoli.

Bolletta elettricità, fine mercato tutelato dal 1° luglio/ Arera: “Ecco cosa succede se non si fa niente”

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto , sempre leggera, è stata individuata a un chilometro a nord ovest di Montefalco, in provincia di Perugia, nella regione Umbria. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 3:01 della notte passata, fra lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.8990 gradi di latitudine, 12.6500 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Anche in questo caso a registrare la scossa di terremoto è stata la Sala Sismica INGV-Roma, che ha segnalato in zona i comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Foligno, Trevi e Castel Ritaldi, mentre la città più vicina all’epicentro è stata Foligno, distante 8 chilometri, con Perugia più staccata a 32, quindi Terni a 38 e Viterbo a 70. Le scosse di terremoto registrate oggi non hanno causato danni ne feriti.

Ugo Intini è morto/ Addio al volto storico del Partito Socialista, aveva 82 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA