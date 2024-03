Terremoto oggi Parma M 2.5/ Ingv ultime notizie: sisma a Calestano, scossa anche sulla Costa Marchigiana

TERREMOTO OGGI A PARMA: SISMA VICINO CALESTANO

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, domenica 17 marzo 2024, in Emilia-Romagna. Nello specifico, il sisma è avvenuto in provincia di Parma. La Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha individuato l’epicentro a sei chilometri da Calestano, più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.6430, longitudine 10.1800 e con ipocentro a una profondità di 10 chilometri.

Terremoto oggi Messina M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno meridionale

I comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, di magnitudo ML 2.5 sulla scala Richter e registrato oggi alle ore 08:09, oltre a Calestano, sono: Langhirano, Felino, Terenzo, Fornovo di Taro, Sala Baganza, Lesignano de’ Bagni, Collecchio, Neviano degli Arduini, Medesano, Tizzano Val Parma, Varano de’ Melegari, Traversetolo, Solignano, Noceto, Canossa, San Polo d’Enza e Corniglio.

Terremoto oggi La Spezia M 1.8/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a Foggia

TERREMOTO OGGI ANCHE SULLA COSTA MARCHIGIANA

Ma quella registrata nella mattinata di oggi non è l’unica scossa di terremoto avvenuta nella giornata odierna. Ad esempio, la Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ne ha registrata una nella notte. Alle ore 01:43, infatti, un terremoto di magnitudo ML 2.2 sulla scala Richter è stata registrata nella zona della Costa Marchigiana Pesarese. L’epicentro del sisma è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.9260, longitudine 13.3110 e ipocentro attestato a una profondità di 8 chilometri.

Terremoto al Vesuvio, l'Ingv: “Nulla di preoccupante”/ “Ai Campi Flegrei situazione sotto controllo”

Per quanto riguarda le città più vicine con almeno 50mila abitanti, il terremoto di oggi sulla Costa Marchigiana è avvenuto a 25 chilometri da Fano, 32 chilometri da Pesaro, 38 chilometri da Ancona, 62 chilometri da Rimini e 89 da Cesena. L’entità, comunque, è così bassa da non far destare alcuna preoccupazione, ma prosegue il monitoraggio costante dell’Ingv in tutta Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA