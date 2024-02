Terremoto oggi Parma M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Scopriamo anche oggi, giovedì 8 febbraio 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dove si registrano live i vari movimenti tellurici sparsi per lo stivale e non solo, l’ultimo sisma è stato quello localizzato a cinque chilometri a ovest di Langhirano, in provincia di Parma, una zona che sta continuando a tremare nelle ultime ore. Anche oggi altre scosse fra cui la più forte segnalata dalla Sala Sismica INGV-Roma con una magnitudo pari a 2,7 gradi sulla scala Richter.

Si è trattato di un sisma localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 4:29 fra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio 2024, e le cui coordinate geografiche sono state 44.6290 gradi di latitudine, 10.2090 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Calestano, Lesignano de’ Bagni, Felino, Terenzo, Sala Baganza, mentre la città più vicina è risultata essere Parma, distante 22 chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia a 34, quindi Carpi a 56 e infine Modena a 57.

TERREMOTO OGGI FOGGIA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi nella regione Puglia, precisamente a 7 chilometri a nord di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:11 dalla ala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.7730 gradi di latitudine, 15.9740 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Mattinata, Carpino, Vico del Gargano e Ischitella, i comuni più vicini alla zona dell’epicentro, mentre la cittadina con almeno 50mila abitanti localizzata nella zona è risultata essere Manfredonia, distante 17 chilometri, con Foggia a 50, quindi San Severo sempre a 50 e infine Barletta a 56. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

