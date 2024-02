TERREMOTO OGGI PARMA M 3.2/ Ingv ultime notizie: nove scosse tra Langhirano e Calestano

Dopo il terremoto che si è registrato nella mattinata di oggi a Parma, precisamente a Calestano, la terra ha continuato a tremare nella provincia. Dalla mezzanotte all’evento di Calestano, infatti, si sono registrate ben 10 scosse consecutive, di cui la maggiore ha avuto una magnitudo di 2.7 sulla scala Richter. Dalle ore 9 alle 11, invece, si sono registrate altre 5 scosse sempre in provincia di Parma, tra Calestano e Langhirano.

Precisamente, alle ore 10:01 si è registrato il primo terremoto dei 5, a Langhirano, con una magnitudo di 2.6, seguito alle ore 10:14 da un secondo evento sismico, nuovamente a Calestano, con 2.5 di magnitudo. Successivamente, la terra ha tremato di nuovo a Langhirano alle ore 10:27 e alle ore 10:53, con magnitudo di 2.6 e 3.1, intervallate alle ore 10:27 da quello che, secondo l’Ingv, è stato il più forte terremoto che si è registrato nell’area oggi, con una magnitudo di 3.2. (agg di Lorenzo Drigo)

TERREMOTO OGGI A PARMA: LE ULTIME NOTIZIE DALL’INGV

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi in Italia. L’evento tellurico è stato localizzato di preciso a sei chilometri a est di Calestano, in provincia di Parma, nella regione Emilia Romagna. Si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 09 e 29 minuti, quindi nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2024. Si tratta dell’11esima scossa avvenuta a Parma dalla mezzanotte di oggi. Da segnalare anche un sisma di M 3.2 sempre in Emilia Romagna, precisamente a Frassinoro, in provincia di Modena, registrata alle ore 6:02

L’evento tellurico di Parma è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.6260 gradi di latitudine, 10.1840 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare, mentre il comune più vicino è risultato essere Langhirano, quindi Terenzo, Felino, Lesignano de’ Bagni e Fornovo di Taro, tutte località della provincia parmense. Proprio Parma è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 23 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 36, quindi Cremona e Carpi a 58, e infine Modena a 59.

TERREMOTO OGGI CANALE DI SICILIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Sicilia, precisamente lungo il Canale di Sicilia meridionale, in mare aperto e lontano dalla terra ferma. Anche in questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, localizzato durante la notte passata, alle ore 00 e 37 minuti. Le sue coordinate geografiche, registrate dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 36.0820 gradi di latitudine, 13.0330 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Essendo la scossa di terremoto registratasi in mare aperto, viene comunicato che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato e anche che “Nessun comune italiano entro 100 km dall’epicentro con almeno 50000 abitanti”, è stato localizzato. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni o feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuove importanti scosse di terremoto registrate in Italia.











