Terremoto oggi Parma M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campi Flegrei

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 10 agosto 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore, nonché oltre i confini nazionali. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello localizzato a 6 chilometri ad ovest della località di Montechiarugolo, in provincia di Parma. Un sisma che ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 7:35 di stamane , giovedì 10 agosto 2023.

Terremoto oggi Parma M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Lesignano

Stando a quanto segnalato come di consueto dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento tellurico è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.7080 gradi di latitudine, 10.3550 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Montecchio Emilia, Traversetolo, Lesignano de’ Bagni, Felino e Sant’Ilario d’Enza, località della provincia di Parma e Reggio Emilia. Proprio le due città sono state le più vicine all’epicentro, con Parma distante 11 chilometri, Reggio Emilia a 22, quindi Carpi a 43, Modena a 46 e Cremona a 54.

Terremoto oggi Modena M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Parma

TERREMOTO OGGI A CAMPI FLEGREI: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto registrate oggi anche quella avvenuta a Campi Flegrei, nota località della provincia napoletana, avvenuta alle ore 2:51 della notte passata. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) in una zona con coordinate geografiche paria 40.8260 gradi di latitudine, 14.0810 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuati i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Procida e Qualiano, tutti della provincia di Napoli mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Pozzuoli, distante 3 chilometri dall’epicentro, con Marano a 12, quindi Napoli a 14, Giugliano in Campania a 15, e infine Aversa a 20.

Terremoto oggi Trento M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA