TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI M 3.4/ Ingv ultime notizie: sisma avvertito anche a Napoli

Una forte scossa di terremoto è stata segnalata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv nella mattinata di oggi, alle ore 10:01 del 3 marzo 2024, nell’are dei Campi Flegrei. Il sisma è stato di magnitudo 3.4 sulla scala Richter ed è stato avvertito in maniera nitida anche nella città di Napoli. L’epicentro è stato individuato a Pozzuoli, dove alcuni residenti sono pure scesi in strada. Nello specifico, l’epicentro è stato localizzato nello spazio di mare prospiciente il Lungomare a una profondità di 2,9 chilometri nel sottosuolo.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, pochi istanti prima della scossa di terremoto è stato sentito un forte boato, che è tipico del fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. Al momento, comunque, non si registrano danni o feriti. Nella mezzora successiva al sisma sono state registrate altre 5 scosse, ma di lieve entità. Il terremoto di oggi ai Campi Flegrei è stato avvertito nei vicini comuni di Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Marano. Per quanto riguarda Napoli, la scossa più forte dello sciame sismico è stata avvertita nei quartieri di Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, oltre che ai piani alti nel centro della città. (agg. di Silvana Palazzo)

TERREMOTO OGGI IN EMILIA-ROMAGNA: SISMA VICINO PARMA

La domenica in provincia di Parma è cominciata con una scossa di terremoto. Oggi, 3 marzo 2024, è stata infatti registrata una scossa sismica di magnitudo ML 2.8 sulla scala Richter alle ore 7:32. Stando ai dati forniti dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è avvenuto in Emilia-Romagna, in particolare a sei chilometri da Felino, nella stessa zona in cui ne è stato registrato uno ieri. L’epicentro, comunque, è stato individuato più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.6600, longitudine 10.1830 e ipocentro attestato a una profondità di 18 chilometri.

Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi nei pressi di Parma, l’Ingv propone un elenco che include: Sala Baganza, Fornovo di Taro, Calestano, Langhirano, Terenzo, Lesignano de’ Bagni, Collecchio, Medesano, Varano de’ Melegari, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Noceto, Solignano, San Polo d’Enza (RE) Canossa (RE) Montechiarugolo, Parma. Fortunatamente si tratta di un sisma che non ha destato motivi di preoccupazione.

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA: I DETTAGLI DI INGV

Dopo il terremoto registrato in Emilia-Romagna, un’altra scossa sismica è stata registrata dalla Sala Sismica INGV di Roma, ma stavolta in Calabria. Il terremoto è avvenuto alle 07:44 di oggi e l’epicentro è stato individuato presso la Costa Calabra, in particolare nella zona nord occidentale che affaccia su Cosenza. Nello specifico, le coordinate geografiche dell’epicentro del sisma sono: latitudine 39.4050, longitudine 15.8310 e ipocentro a una profondità di 61 chilometri.

Pertanto, il terremoto è avvenuto in mare, lontano dai centri abitati, ed è avvenuto a una profondità molto alta. Inoltre, l’entità è stata bassa: si è trattato di un sisma di magnitudo ML 1.8 sulla scala Richter. Tutti elementi che non hanno destato preoccupazione. Per quanto riguarda i Comuni entro i venti chilometri dall’epicentro del sisma di oggi in Calabria, si tratta di Acquappesa, Cetraro, Guardia Piemontese, Fuscaldo e Paola.











