Terremoto oggi Parma ML 3.0/ Ingv ultime notizie: prosegue lo sciame sismico

Ancora una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuta a Langhirano, in provincia di Parma, e più precisamente a 5 km a Ovest del paese con 10.000 abitanti. La scossa è stata registrata alle 21:00:12 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 44.6350 e longitudine 10.2050 ad una profondità di 20 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Pochissimi istanti dopo, circa 40, un’altra scossa è stata registrata a Felino, a pochissimi km da Langhirano, di magnitudo ML 2.9, questa volta ad una profondità di 24 km. Una zona, quella parmense, che in questi giorni è particolarmente attenzionata: tante, infatti, le scosse nei giorni precedenti e anche oggi. Prosegue, dunque, lo sciame sismico.

TERREMOTO OGGI PARMA: SCOSSE NEL POMERIGGIO

Le scosse di terremoto oggi nella provincia di Parma continuano anche nel pomeriggio. Questa mattina gli episodi superiori a magnitudo 2.0 sono stati oltre una decina e la terra ha continuato a tremare anche nelle scorse ore. Il fenomeno di intensità più rilevante (magnitudo 3.8) è stato registrato dall’Ingv alle ore 14:46 con epicentro tra Calestano e Terenzo, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.6360, 10.1560 ad una profondità di 21 km. Tra i Comuni vicini anche quelli di Fornovo di Taro, Langhirano e Felino. È stato finora il più alto dopo quello di magnitudo 4.2 registrato una settimana fa.

Secondo quanto scritto sui social network da diversi utenti, lo sciame sismico di queste ore è stato avvertito da un’ampia fetta della popolazione locale. Non sono stati però finora segnalati danni a cose o persone. La Protezione Civile e le altre autorità competenti stanno comunque tenendo sotto controllo la situazione.

TERREMOTO OGGI PARMA: SCIAME SISMICO NELLA PROVINCIA

È martedì 20 febbraio 2024 e come ogni giorno anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Secondo quanto raccolto dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche come Ingv, l’ultimo evento tellurico registrato è stato quello localizzato a sei chilometri a sud ovest da Felino, in provincia di Parma. Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, ennesima scossa localizzata in zona quest’oggi (si è verificato uno sciame sismico dalle 6:10 fino a pochi minuti fa) registrata nel cuore della notte passata, alle ore 12:03 .

Le sue coordinate geografiche sono state 44.6500 gradi di latitudine, 10.2040 di longitudine e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare e in zona la Sala Sismica INGV-Roma ha individuato i comuni di Langhirano, Sala Baganza, Lesignano de’ Bagni, Calestano, Fornovo di Taro e Terenzo. Per quanto riguarda le città con almeno 50mila abitanti più vicine al sisma, viene segnalata Parma, distante 20 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 34, quindi Cremona a 56, poi Carpi alla stessa distanza.

TERREMOTO OGGI ISOLE EOLIE: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi in Sicilia, di preciso alle Isole Eolie, in provincia di Messina, In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, avvenuto sempre la notte passata, alle ore 2:11, e localizzato in un epicentro con coordinate geografiche pari a 38.5460 gradi di latitudine, 15.1750 di longitudine, e una profondità di 141 chilometri sotto il livello del mare, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

In zona, essendo il sisma verificatosi in mare, viene precisato che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato identificato, mentre per quanto riguarda le città più vicine con almeno 50mila abitanti, Messina è risultata essere distante 61 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 64. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.











