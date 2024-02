Terremoto oggi Parma M 3.6/ Ingv ultime notizie, continua lo sciame sismico nel parmense

E’ sabato 10 febbraio 2024 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire quali siano state le principali scosse di terremoto registrare in particolare nel nostro Paese. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale comunica un movimento tellurico ancora una volta nel parmense, precisamente a cinque chilometri a ovest di Langhirano, in provincia di Parma. Dopo lo sciame sismico di ieri che ha toccato quota 4.2 gradi sulla scala Richter, oggi altre scosse, fra cui quella più importante di 3.6 gradi, segnalata dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 10:26 di stamane, meno di un’ora fa.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.6350 gradi di latitudine, 10.2150 di longitudine e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati in zona, invece, sono stati quelli di Lesignano de’ Bagni, Felino, Calestano, Sala Baganza e Neviano degli Arduini, tutti della provincia di Parma. Proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 21 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 34, quindi Carpi e Modena a 56. Segnalata anche una scossa non troppo distante, nell’Adriatico Centrale, di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter alle ore 10:58.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata in Umbria, di preciso a nove chilometri a ovest di Accumoli, in provincia di Rieti. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 21 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.7140 gradi di latitudine, 13.1380 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni localizzati in zona dalla Sala Sismica INGV-Roma sono stati quelli di Norcia, Cascia, Cittareale, Arquata del Tronto ed Amatrice, mentre Terni è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 41 chilometri, quindi Foligno a 45, poi L’Aquila a 46 e infine Teramo a 47. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

