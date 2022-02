Terremoto oggi Parma M 3.7/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a Perugia

Anche oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, andremo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come segnalato tempestivamente dai professionisti dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello avvenuto in provincia di Parma, precisamente a cinque chilometri a sud ovest della località di Neviano degli Arduini. Il sisma è stato di magnitudo 3.7 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto non oggi ma nella tarda serata di ieri, pochi minuti prima della mezzanotte (erano le 23:43). L’evento tellurico, come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto coordinate geografiche pari a 44.555 gradi di latitudine, 10.27 di longitudine, e una profondità di 47 chilometri sotto il livello del mare.

Per quanto riguarda i comuni in zona, invece, si segnalano Tizzano Val Parma, Langhirano, Vetto, Lesiegnano de’ Bagni, e Canossa, tutti paesi del parmigiano o del reggino, visto che il terremoto è avvenuto a cavallo fra le due province. Parma risulta essere comunque la città più vicina alla zona del sisma, distante 28 chilometri, mentre Reggio Emilia si trova a 33, con Modena a 53, Carrara e Carpi a 55, e infine Massa a 58.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA IN PROVINCIA DI PERUGIA: I DETTAGLI INGV

Alle ore 00:05 di oggi, invece, si è verificata una scossa di terremoto nella regione Umbria, a 5 chilometri a sud est della località di Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate pari a 42.783 gradi di latitudine, 12.942 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni in zona sono stati quelli di Vallo di Nera, Poggiodomo, Cascia, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, tutti del perugino, mentre le città più vicine sono state Foligno, Terni e Perugia, distanti rispettivamente dalla zona del sisma 27, 34 e 58 chilometri. In entrambi i terremoti non si sono verificati danni a cose o persone.

