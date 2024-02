Terremoto oggi Parma M 4.1/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Vicenza

E’ venerdì 9 febbraio 2024 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. La nostra “bibbia” di riferimento rimane il portale dell’Ingv, il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno analizza e cataloga i principali sismi del globo e che ha segnalato una scossa di terremoto oggi a sei chilometri a ovest di Langhirano, comune in provincia di Parma che negli scorsi giorni ha registrato già diversi movimenti tellurici.

Terremoto oggi Parma M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Il più potente segnalato oggi dalla Sala Sismica INGV-Roma è senza dubbio quello avvenuto alle ore 13:06, nel cuore della notte passata fra giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2024, con una magnitudo di 4.1 gradi sulla scala Richter, e avente coordinate geografiche pari a 44.6320 gradi di latitudine, 10.2000 di longitudine e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Calestano, Felino, Lesignano de’ Bagni, Terenzo e Sala Baganza, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Parma, distante 22 chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia più staccata a 35, quindi Carpi a 57, Modena e Cremona a 58.

Terremoto oggi Parma M 3.3/ Ingv ultime notizie: sciame sismico, registrate oltre 30 scosse

TERREMOTO OGGI A VICENZA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto ben più lieve è stata registrata oggi in provincia di Vicenza, di preciso a due chilometri a nord est di Laghi.

Si è trattato in questo caso di un evento tellurico con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 20 minuti, e registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 45.8400 gradi di latitudine, 11.2830 di longitudine e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Tonezza del Cimone, Posina, Arsiero, Pedemonte e Valdastico, mentre la città più vicina è risultata essere Trento, distante 28 chilometri, con Vicenza più staccata a 38 e infine Verona a 50.

Terremoto oggi Potenza M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA