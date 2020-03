Terremoto oggi Pedavena M 2.8/ Ingv ultime scosse, trema il bellunese

Sono numerose le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Partiamo da quella più significativa, un sisma di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter, avvenuto in provincia di Belluno. L’evento tellurico è stato registrato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 6:57 di stamattina, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 46.05 gradi di latitudine e 11.84 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato localizzato 9 chilometri sotto il livello del mare. La scossa ha interessato da vicino il comune di Sovramonte, nonché i territori di Pedavena, Fonzaso, Lamon, Feltre, Seren del Grappa, Arsiè, Imer e Mezzano. Treviso, Trento, Vicenza, Bolzano e Pordenone, sono invece le città più vicine alla zona del terremoto. La scossa, vista anche la sua lieve entità, non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti fra la popolazione locale. La zona del bellunese ha tremato anche più tardi, alle ore 7:07 con una nuova scossa di magnitudo 2.0 gradi e una profondità di 10 chilometri.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE A MODENA

Alle ore 6:00 di stamane, la sala sismica Ingv in Roma ha invece localizzato un movimento in Emilia Romagna, precisamente nella città di Modena. Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 2.2 gradi con profondità pari a 29 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in numerosi comuni limitrofi, leggasi Soliera, Bastiglia, Nonantola, Campogalliano, Bomporto, Carpi, Castelfranco Emilia e Rubiera. Le città più vicine all’epicentro, oltre a Modena, risultano invece essere Reggio Emilia, Bologna, Parma e Ferrara, dislocate fra i 25 e i 55 chilometri di distanza dall’epicentro. Infin,e segnaliamo una nuova scossa nel reggino, zona ad alta attività sismica nelle ultime ore. Alle 1:41 della notte fra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, si è verificato un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. Anche in questo caso, il sisma non ha provocato feriti ne danni.

