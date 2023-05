Terremoto oggi Perugia M 1.4/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Potenza

Andiamo anche oggi, lune 15 maggio 2023, ad analizzare insieme quali sono state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia. Stando a quanto riferito dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico che si è verificato è quello accaduto a sette chilometri a sud est di Valtopina, in provincia di Perugia (nella regione Umbria).

Durante la notte passata, alle ore 3:53 fra domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un movimento tellurico in un epicentro con coordinate geografiche pari a 43.0120 gradi di latitudine, 12.8090 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1,4 gradi sulla scala Richter, e in zona sono stati individuati i comuni di Nocera Umbra, Spello, Serravalle di Chienti e Trevi. La cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 11 km, con Perugia più staccata a 36, quindi Terni a 52 e infine Teramo a 83.

TERREMOTO OGGI A POTENZA: I DETTAGLI INGV

Sempre l’Ingv ha segnalato oggi un’altra scossa di terremoto , questa volta ancora più lieve, di magnitudo 1,2 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto di preciso a Muro Lucano, in provincia di Potenza, alle ore 00 e 45 minuti, poco dopo la mezzanotte di ieri.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.7530 gradi di latitudine, 15.4890 di longitudine e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare. Bella, Castelgrande, San Fele, Ricigliano e Rapone sono i comuni individuati in zona, tutti del potentino e della provincia di Salerno, e proprio Potenza è risultata essere la cittadina più vicina al sisma, distante 30 chilometri, con Battipaglia più staccata a 46, quindi Avellino a 61 e infine Salerno a 62. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti: in caso di altri eventi tellurici significativi aggiorneremo l’articolo.

