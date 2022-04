Terremoto oggi Perugia M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ancona

Facciamo il consueto punto anche oggi, lunedì 11 aprile 2022, sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel nostro Paese l’ultimo sisma “significativo” è quello avvenuto a quattro chilometri a est della località di Preci, in provincia di Perugia, un evento di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è avvenuto nella notte di oggi, precisamente alle ore 3:05, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 42.8900 gradi di latitudine, 13.0850 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze si trovano i comuni di Visso, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Norcia e Sellano, comuni in provincia di Macerata e di Perugia, essendo il terremoto di oggi avvenuto a cavallo fra le due regioni. Segnaliamo infine Foligno, Terni e Teramo, le tre città più vicine all’epicentro, rispettivamente a 32, 51 e 57 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI AD ANCONA M 1.3: ECCO TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è quella di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter avvenuta a tre chilometri a sud est di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona. L’evento tellurico in questo caso è avvenuto alle ore 1:58 della notte passata, e registrato precisamente con un epicentro avente coordinate geografiche di 43.5870 gradi di latitudine, 12.9880 di longitudine, e una profondità di 38 chilometri sotto il livello del mare.

In base a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano le località di Barbara, San lorenzo in Campo, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Corinaldo, comuni in provincia di Ancona e Urbino, mentre Fano è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, seguita da Pesaro a 37 chilometri di distanza e quindi Ancona a 43. Entrambe le scosse di terremoto verificatesi oggi, anche per la loro moderatezza, non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

