Terremoto oggi Perugia M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa al Vesuvio

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 9 novembre 2023, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Tramite il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, appuriamo che l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello localizzato a due chilometri a est di Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia, un sisma leggero con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico in Umbria è stata segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma e le sue coordinate geografiche sono state 42.8150 gradi di latitudine, 12.9430 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. La scossa, avvenuta sette minuti dopo la mezzanotte di ieri, è stata individuata vicino ai comuni di Vallo di Nera, Sellano, Preci, Poggiodomo e Cascia, tutte località della provincia di Perugia, ma la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 25 chilometri dall’epicentro, con Terni a 37, quindi Perugia a 56 e L’Aquila a 64.

TERREMOTO OGGI VESUVIO, DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi viene segnalata anche un’altra scossa di terremoto leggera, quella al Vesuvio, noto vulcano di Napoli. L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:02 fra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 40.8170 gradi di latitudine, 14.4240 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) e i comuni segnalati attorno all’epicentro sono Trecase, Massa di Somma, Boscotrecase, Torre del Greco e Portici, paesi del napoletano, mentre Ercolano, distante 7 km, è risultata essere la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, con Scafati a 12 e Castellammare di Stabia a 14. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in Turchia con una magnitudo di 4.7 gradi sulla scala Richter localizzata alle ore 3:32 della notte scorsa.

