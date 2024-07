Terremoto oggi Perugia M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scosse a Macerata

La giornata di oggi, sabato 20 luglio 2024, è iniziata fino ad ora nel migliore dei modi per quanto riguarda le scosse di terremoto. Sono infatti stati pochissimi i sismi sin qui registrati dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a conferma di quanto il nostro Paese sia ormai dormiente da anni, se non si considerano i Campi Flegrei, dove invece l’attività sismica è continua. Stando a quanto localizzato dai sismografi, sono state davvero una manciata le scosse di terremoto di oggi, tutte molto leggere.

Terremoto Campi Flegrei/ Tozzi: “Una scossa devastante? Difficile prevederlo, bisogna essere pronti”

Si segnala a riguardo un evento tellurico con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter alle ore 4:00 della notte scorsa, a sei chilometri a nord di Spoleto, nota località in provincia di Perugia, a circa 50 chilometri da Foligno, nella regione Umbria. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata sempre oggi nella regione Marche, di preciso a quattro chilometri a sud di Sarnano, in provincia di Macerata (sempre ad una cinquantina di chilometri da Foligno), ma anche in questo caso si è trattato di un evento molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter e sisma che quasi sicuramente non sarà stato avvertito dalla popolazione locale.

Terremoto Campi Flegrei/ Fulvio Maria Soccodato nominato commissario straordinario

LE SCOSSE DI TERREMOTO DI IERI: MAR TIRRENO E REGGIO CALABRIA

Per quanto riguarda invece le scosse di terremoto non di oggi ma di ieri che non vi abbiamo segnalato in precedenza, nulla di particolarmente rilevante da segnalare, e tutte scosse comunque al di sotto della magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter. E’ stata registrata una scossa di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter nel mar Tirreno meridionale, lontano dalla costa, nella serata di ieri, alle ore 20:53.

Il sisma è stato localizzato a circa 60 chilometri da Palermo, proprio sopra la regione Sicilia, non troppo distante dall’isola di Ustica. Il secondo evento di ieri è stato quello localizzato in Calabria, a un chilometri a nord est di Galatro, in provincia di Reggio Calabria (a circa 60 chilometri dal capoluogo regionale), con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Trento M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA