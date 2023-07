Terremoto oggi Perugia M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma

Anche oggi, giovedì 13 luglio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Come sempre facciamo affidamento sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dove viene segnalato un evento tellurico a 8 chilometri a est di Umbertide, in provincia di Perugia, nella regione Umbria.

Terremoto oggi Campobasso M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato di preciso nella tarda serata di ieri, alle ore 22:21, dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 43.2720 gradi di latitudine, 12.4200 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Montone, Gubbio, Pietralunga, Corciano e Valfabbrica, tutte località del perugino. Proprio Perugia è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, distante 18 chilometri dall’epicentro, con Foligno più staccata a 42, quindi la toscana Arezzo a 49.

Terremoto oggi Potenza M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Macerata

TERREMOTO OGGI, SISMA A ROMA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, anche in questo caso lieve, si è verificata oggi nella regione Lazio, di preciso a due chilometri a sud est di Vicocaro, in provincia di Roma.

L’evento tellurico è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 00 e 13 minuti, poco dopo la mezzanotte di ieri, e le sue coordinate geografiche sono state 42.0030 gradi di latitudine, 12.9060 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, con l’aggiunta di una magnitudo pari a 1.5 gradi sulla scala Richter. Sambuci, Mandela, Saracinesco, Castel Madama e Roccagiovine sono stati i comuni individuati nella zona dell’epicentro, mentre Tivoli è risultata la città più vicina, distante 11 chilometri, seguita da Guidonia Montecelio a 15 chilometri e quindi Velletri a 37. Le scosse segnalate su queste pagine non hanno provocato alcun danno, ne tanto meno dei feriti, vista la loro scarsa potenza.

Terremoto oggi Macerata M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA