Terremoto oggi Perugia M 1.8/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Terni

Scopriamo quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo, così come segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano. In base a quanto fatto sapere dal portale dedicato, l’ultima scossa “significativa” registrata sul suolo italiano è stata quella avvenuta in provincia di Perugia, precisamente a due chilometri a est della località di Norcia, in Umbria.

Terremoto oggi L'aquila M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cuneo

Si è trattato di una scossa di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter avvenuta la notte passata, alle ore 1:12, e classificata con un epicentro pari a 42.793 gradi di latitudine, 13.115 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Preci, Cascia, Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto ed Accumoli, paesi dislocati fra la provincia di Perugia, Macerata e Ascoli Piceno, e che più volte nominiamo su queste pagine vista la zona ad alta intensità sismica. A livello di città, invece, si segnala la presenza di Foligno a 38 chilometri di distanza, quindi Terni a 46 e Teramo più staccata a 51.

TERREMOTO OGGI TRAPANI M 2.0/ Ingv ultime scosse: tremano Sicilia e confine Francia

TERREMOTO OGGI A TERNI, SCOSSA A FERENTILLO: I DETTAGLI INGV

Alle ore 2:00 di notte di oggi un’altra scossa di terremoto lieve nel centro Italia, questa volta a sei chilometri a nord ovest di Ferentillo, in provincia di Terni, e con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

In questo caso il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 42.663 gradi di latitudine, 12.75 di longitudine e una profondità di otto chilometri sotto il livello del mare. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma in zona vi sono le località di Montefranco, Spoleto, Scheggino, Arrone e Sant’Anatolia di Narco, mentre la città più vicina risulta essere Terni, distante 14 chilometri. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta nella serata di ieri, alle ore 18:25, nel mar Tirreno Meridionale. Un sisma con una magnitudo di 2.2 gradi e una profondità di 115 km.

Terremoto oggi Accumoli M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA