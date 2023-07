Terremoto oggi Perugia M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Macerata

Anche per la giornata di oggi, venerdì 21 luglio 2023, andiamo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia ma anche oltre i confini nazionali. Stando a quanto segnalato sul proprio sito web da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello che è stato localizzato a 7 chilometri a ovest di Zapponeta, in provincia di Perugia.

Terremoto oggi Catanzaro M 1.9/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Perugia

Si è trattato di un movimento tellurico molto lieve, con una magnitudo di soli 1.9 gradi sulla scala Richter, registrato nella mattinata di oggi, alle ore 7:14. La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato come sempre le coordinate geografiche del movimento tellurico, leggasi 42.8290 gradi di latitudine, 13.1110 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati inoltre individuati i comuni limitrofi, leggasi Preci, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Cascia, tutte località della provincia di Perugia e Macerata, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra Umbria e Marche. La città più vicina è invece risultata essere Foligno, distante 36 chilometri dall’epicentro, con Terni più staccata a 48, quindi Teramo a 52.

Terremoto oggi Potenza M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.4 in Nicaragua

TERREMOTO OGGI, LIEVE SISMA A MACERATA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi sono state rilevatescosse di terremoto decisamente lievi come ad esempio quella accaduta a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, alle ore 00 e 59 minuti, nel cuore della notte passata fra giovedì 20 e venerdì 21 luglio 2023.

In questo caso si è trattato di un movimento tellurico molto leggero, con una magnitudo di soli 0.9 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 42.8850 gradi di latitudine, 13.1600 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello marino. In zona le località di Ussita, Visso, Preci, Norcia e Bolognola, e anche in questo caso la città più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 38 chilometri, con Teramo più staccata a 51, quindi Terni a 55.

Terremoto oggi Milo M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Rimini

© RIPRODUZIONE RISERVATA