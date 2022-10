Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a L’Aquila

Una scossa di terremoto è stata segnalata oggi, giovedì 20 ottobre 2022, in quel del mar Tirreno. Come riferito dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica di vulcanologia che storicamente si occupa di registrare e analizzare i vari movimenti tellurici, l’ultimo sisma è avvenuto di preciso a tre chilometri da Pietralunga, in provincia di Perugia, una scossa di magnitudo 2.0 gradi registrata alle 7:48 di stamane. Sempre oggi si è verificata una scossa di terremoto lungo la costa siracusana di magnitudo 2.0 gradi alle 6:32, ed inoltre, è stato segnalato dall’ingv un sisma in mare aperto, nel Tirreno Meridionale, nel corso della scorsa notte, alle ore 1:17 fra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2022.

Il movimento è stato piuttosto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 38.5420 gradi di latitudine, 13.3680 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, così come specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Essendo il terremoto di oggi verificatosi lontano dalla costa, non sono stati segnalati comuni in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Palermo, distante 47 chilometri, con Bagheria più staccata a 53, quindi Trapani a 95.

TERREMOTO OGGI AQUILA M 1.5: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv a quattro chilometri a sud est della località di Capitignano, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. Anche in questo caso si è trattato di un movimento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, registrato stamane poco prima dell’alba, precisamente alle ore 4 e 17 minuti.

Il suo epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.4990 gradi di latitudine, 13.3420 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In merito invece ai comuni limitrofi si segnalano Campotosto, Barete, Pizzoli, Montereale e Cagnano Amiterno, mentre L’Aquila, distante 17 chilometri, è risultata la città più vicina, con Teramo a 35, quindi Terni a 57 e infine Montesilvano a 66. Anche in questo caso il terremoto non ha causato danni ne tanto meno feriti: restiamo in attesa di eventuali altre scosse che vi segnaleremo il prima possibile con un nuovo aggiornamento.

