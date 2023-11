Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 3 novembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese. Stando a quanto si legge sul bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo movimento importante è quello che è stato localizzato a tre chilometri a est di Preci, in provincia di Perugia. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 32 minuti, e segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.8780 gradi di latitudine, 13.0740 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Visso, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Norcia e Sellano, località della provincia di Macerata e Perugia, visto che il terremoto si è verificato a cavallo della due regioni, Marche e Umbria. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 31 chilometri, con Terni a 50, quindi Teramo a 57.

TERREMOTO OGGI POTENZA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto localizzata oggi, quella avvenuta a tre chilometri a est di Paterno, in provincia di Potenza. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, e la Sala Sismica INGV-Roma lo ha registrato alle ore 00 e 37 minuti di ieri notte.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.3770 gradi di latitudine, 15.7670 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello marino, il cosiddetto ipocentro. Mariscovetere, Marsico Nuovo, Tramutola, Padula e Viggiano i comuni individuati in zona mentre Potenza è risultata la città con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto, distante 30 chilometri e seguita da Battipaglia a 71 e da Matera a 77. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

