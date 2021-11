Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema la località di Norcia

Quali sono le scosse di terremoto che sono state registrare oggi e nelle ultime ore in Italia e nel mondo? Lo scopriremo come ogni giorno aiutandoci con l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che attraverso il proprio portale ufficiale ha segnalato un sisma di 2.0 gradi sulla scala Richter in quel di Perugia (nella regione Umbria), precisamente a 3 chilometri a sud dalla nota località di Norcia. Il movimento tellurico è stato segnalato nella serata di ieri, alle ore 16:50, e con coordinate geografiche pari a 42.769 gradi di latitudine, 13.091 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto raccolto dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona si trovano i comuni di Cascia, Preci, Poggiodomo, Castelsantagelo sul Nera, e Accumoli, località dislocate fra la provincia di Perugia e quella di Macerata, in quanto il terremoto è stato localizzato a cavallo fra l’Umbria e le Marche, zona ad alta intensità sismica. Per quanto riguarda le città, invece, viene segnalata Foligno a 38 chilometri dall’epicentro, quindi Terni a 43, Teramo a 52, L’Aquila a 53, e Perugia a 68. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata dall’Ingv sempre nella giornata di ieri nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, alle ore 15:38 di ieri pomeriggio.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE, A SIRACUSA E A PERUGIA: TUTTI I DETTAGLI INGV

In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate geografiche di 39.901 gradi di latitudine, 14.739 di longitudine e una profondità di 5 chilometri sotto il livello marino. Nessun comune in zona è stato segnalato dai sismografi, mentre a livello di città la più vicina è risultata essere Battipaglia, distante 81 chilometri, con Salerno a 87, quindi Cava de Tirreni a 89, Castellammare di Stabia a 91 e infine Scafati a 96. L’ultima scossa di terremoto che vi segnaliamo è quella avvenuta in provincia di Siracusa, in Sicilia, lungo la costa siracusana. L’evento è stato segnalato alle ore 12:41 di ieri pomeriggio con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

