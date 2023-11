Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo portale online aggiornato in tempo reale, nella giornata di oggi si è verificata una scosse di terremoto in provincia di Perugia, precisamente a cinque chilometri a sud ovest di Campello sul Clitunno. Si è trattato di un sisma leggero, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.7880 gradi di latitudine, 12.7320 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto al livello del mare.

Il terremoto è avvenuto nella notte passata, alle ore 1:42 fra venerdì 17 e sabato 18 novembre 2023, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nei pressi di Spoleto, Castel Ritaldi, Trevi, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Scheggino, tutte località del perugino. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è però risultata essere Foligno, distante 19 chilometri, con Terni più staccata a 26, quindi Perugia a 45, Viterbo a 66 e L’Aquila a 73.

TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto, anche in questo caso leggera, si è verificata in Calabria, a quattro chilometri a ovest di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria. E’ stato un evento con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 1:36 della notte scorsa.

A segnalarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma, specificando che le sue coordinate geografiche sono state 38.0890 gradi di latitudine, 15.7250 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Laganadi, Motta San Giovanni, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte. Reggio Calabria, distante 8 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Messina più staccata a 19, quindi Acireale a 72 e infine Catania a 86. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi nel caso in cui si dovessero verificarsi ulteriori movimenti tellurici importanti.

