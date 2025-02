Scosse di terremoto oggi ancora decisamente lievi, con nessun evento significativo segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Cominciamo dalla situazione ai Campi Flegrei, che nelle ultime ore si sono assolutamente “tranquillizzati”, visto che è avvenuto un solo sisma nella notte, quello di magnitudo 1.0 localizzato alle ore 00 e 29 minuti. Tutto sembrava far presagire un nuovo sciame ma fortunatamente a quella scossa non ne hanno fatto seguito altre, di conseguenza i cittadini della zona flegrea hanno potuto passare una notte tutto sommato “tranquilla”.

La scossa di terremoto oggi principale è quella che è avvenuta nella regione Umbria, precisamente a sei chilometri da Preci, in provincia di Perugia. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:38 della notte passata, non troppo distante da Cerreto di Spoleto e da Sellano, nonché a 26 chilometri da Foligno e a 42 da Terni. L’ultima scossa di terremoto oggi che vi segnaliamo è quella lieve che è avvenuta nella regione Marche, una delle zone dove i movimenti tellurici sono costanti, anche se fortunatamente di scarsa entità.

TERREMOTO OGGI, NOTTE TRANQUILLA IN ITALIA

L’ultimo sisma è stato localizzato dai sismografi a due chilometri a ovest di Appignano del Tronto, nell’ascolano, nei pressi di Castignano e Offida. E’ stato un sisma anche in questo caso molto leggero, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 3:37 della notte scorsa, e localizzato a 28 chilometri da Teramo, nonché a 60 da Montesilvano, di conseguenza siamo in una zona a cavallo fra la regione Lazio e l’Abruzzo.

Nessun’altra scossa di terremoto significativa è stata segnalata, di conseguenza, rispetto agli ultimi giorni dove a farla da padrona sono stati gli eventi ai Campi Flegrei, e all’estero, (quelli di Santorini), le ultime ore sono state decisamente tranquille dal punto di vista sismico: vedremo se la situazione continuerà su questa tendenza per tutta la giornata odierna o meno.

