Terremoto oggi Perugia M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Siracusa

Anche per la giornata di oggi, mercoledì 8 maggio 2024, andremo a scoprire quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Stando a quanto si legge sul sito dell’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello localizzato nella regione Umbria, a due chilometri a nord est di Spoleto, nota località in provincia di Perugia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 5:12, stamane all’alba.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.7460 gradi di latitudine, 12.7590 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Campello sul Clitunno, Vallo di Nera e Castel Ritaldi. La città più vicina è risultata invece essere Terni, distante 23 chilometri, quindi Foligno a 24, Perugia a 50, Viterbo a 65.

TERREMOTO OGGI A SIRACUSA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi dall’Ingv a sei chilometri a sud ovest di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, in Sicilia. In questo caso la scossa ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è stata localizzata poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 24 minuti. La Sala Sismica INGV-Roma ha registrato anche le coordinate geografiche, leggasi 37.0080 gradi di latitudine, 15.0060 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni individuati in zona sono stati Palazzolo Acreide, Cassaro, Ferla, Buscemi, Noto, Solarino. Ragusa, distante 26 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina, con Siracusa alla stessa distanza, quindi Modica a 27 e infine Vittoria a 42. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti; qualora dovessero verificarsi altri movimenti tellurici saremo pronti a segnalarvi prontamente sempre su questa pagina.

