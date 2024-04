Terremoto oggi Perugia M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa di M 4.6 in Grecia

Andiamo a scoprire anche oggi, sabato 13 aprile 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il noto bollettino aggiornato live, l’ultimo movimento tellurico è stato quello localizzato a Sellano, in provincia di Perugia, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter alle ore 6:29 di oggi. Un’altra scossa è stata localizzata lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina, nella regione Sicilia.

Si è trattato di un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato all’alba di oggi, alle ore 5:06 di mattina. Le sue coordinate geografiche, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 38.3290 gradi di latitudine, 15.4120 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini all’epicentro sono risultati essere Spadafora, Venetico, Saponara, Valdina e Torregrotta. In zona sono state individuate le città di Messina, Reggio Calabria, Acireale e Catania, distanti rispettivamente 20, 32, 83 e 96 chilometri, l’elenco delle città con almeno 50mila abitanti nei pressi del sisma.

TERREMOTO OGGI A RIETI E IN GRECIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata nella regione Lazio, a due chilometri a nord ovest di Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto nella notte, alle ore 2:41 fra venerdì 12 e sabato 13 aprile 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.4050 gradi di latitudine, 13.0090 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Borgo Velino, Cittaducale, Antrodoco, Micigliano e Concerviano, mentre la città più vicina è risultata essere L’Aquila, distante 33 chilometri dall’epicentro, con Terni a 34, quindi Guidonia Montecelio a 51, e Tivoli a 52. L’Ingv ha infine segnalato per la giornata di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 4:23 italiane in Grecia: non si segnalano comunque feriti o vittime, ne tanto meno dei danni. Siamo in attesa di eventuali altre scosse che riporteremo su questa pagina.

