Segnaliamo le scosse di terremoto oggi principali, eventi sismici avvenuti nelle ultime ore in Italia ma che fortunatamente non hanno causato alcun problema, né sulla popolazione locale, né tanto meno sugli edifici. Del resto le scosse di terremoto oggi sono state tutte piuttosto leggere, tenendo conto che nessuna ha superato la magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, ad eccezione di un sisma localizzato vicino al Sud America, che invece ha sfiorato la magnitudo di 6.0 gradi. Ma andiamo con ordine, partendo dall’Italia, dove i Campi Flegrei sono tornati a tremare, ma fortunatamente in maniera estremamente leggera.

L’Ingv ha infatti segnalato una scossa di terremoto oggi alle ore 4:43 di notte, con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter, e in precedenza si era verificato un sisma alle ore 20:11 di ieri, con una magnitudo di 1.2 gradi. Due piccole scosse che sono state avvertite da molti ma che, come detto sopra, non hanno lasciato alcuno strascico: il peggio sembrerebbe essere passato sulla caldera? Chi può dirlo, nel frattempo ha tremato la provincia di Perugia, altra zona particolarmente attiva in Italia, con un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato però sempre nella serata di ieri, alle ore 18:42, a quattro chilometri da Pietralunga, e nei pressi di Montone e Città di Castello.

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI DELLE ULTIME ORE

E’ una zona che dista cica 40 chilometri da Perugia ma anche da Arezzo, di conseguenza ci troviamo sul confine fra Umbria e Toscana. Tremolii anche lungo lo stretto di Messina, quel lembo che divide Sicilia e Calabria, e che ha tremato per due volte nelle scorse ore, fra cui l’evento sismico delle ore 1:24 della notte scorsa, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

Probabile che gli abitanti di Scilla e San Roberto l’abbiano avvertito leggermente, un po’ meno quelli di Messina e Reggio Calabria, distanti rispettivamente 18 e 19 km. Infine una scossa di terremoto oggi annunciata sopra, quella presso le isole South Georgia & the South Sandwich, con una magnitudo di 5.7 gradi, localizzata alle ore 1:41 italiane.

