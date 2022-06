Terremoto oggi Perugia M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema la terra anche a Modena

È domenica 5 giugno 2022 e andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto di oggi, verificatesi in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è stato quello avvenuto a due chilometri a nord della località di Massa Martana, in provincia di Perugia, sisma registrato alle ore 7:34, di stamane con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono state pari a 42.7980 gradi di latitudine e 12.5190 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato individuato a 8 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto segnalato dalla sala sismica INGV-Roma, in zona si trovano i Comuni di Giano dell’Umbria, Todi, Acquasparta, Collazzone, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montecastrilli, Bevagna, Avigliano Umbro, Marsciano e Spoleto. Inoltre, il terremoto di oggi è avvenuto a 23 km da Foligno, a 28 km da Terni, a 36 km da Perugia, a 54 km da Viterbo, a 88 km da L’Aquila, a 90 km da Guidonia Montecelio, a 91 km da Arezzo, a 96 km da Tivoli, a 98 km da Teramo e a 98 km da Civitavecchia.

TERREMOTO OGGI A MODENA

Non solo l’Umbria, però: una scossa di terremoto è stata registrata oggi all’1.30 di notte a 1 chilometro da Polinago, in provincia di Modena. Anche in questo caso si è comunque trattato di un sisma lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche sono state 44.3380 gradi di latitudine, 10.7320 gradi di longitudine e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare.

Tra i Comuni più vicini all’epicentro del terremoto di oggi a Modena, si segnalano Lama Mocogno, Palagano, Pavullo nel Frignano, Montefiorino, Montecreto, Serramazzoni, Prignano sulla Secchia, Sestola, Riolunato, Frassinoro, Toano, Fanano, Pievepelago, Montese, Fiumalbo e Castellarano. Infine, l’evento tellurico è stato localizzato a 38 km da Modena, 41 km da Reggio Emilia, 47 km da Pistoia, 51 km da Carpi, 52 km da Bologna, 58 km da Massa, 58 km da Lucca, 58 km da Carrara, 59 km da Prato, 61 km da Parma, 65 km da Viareggio, 74 km da Scandicci, 74 km da Pisa, 76 km da Firenze, 76 km da La Spezia, 78 km da Imola, 90 km da Ferrara, 92 km da Faenza e 94 km da Livorno.

