Terremoto oggi Perugia M 2.2/ Ingv ultime scosse, trema ancora Norcia

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in Italia. Il sisma si è verificato in Umbria, provincia di Perugia e come comunicato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Le coordinate dell’evento sono state di 42.81 gradi di latitudine e 13.12 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata a nove chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto riferito dalla Sala sismica Ingv in Roma, l’epicentro è stato localizzato nel noto comune di Norcia, già più volte in passato interessato da terremoti, ma ha riguardato anche i comuni di Castelsantagelo sul Nera, Preci, Cascia, Visso, Arquata del Tronto e Ussita. Nel raggio di una settantina di chilometri, invece, troviamo Perugia, L’Aquila, Teramo, Terni e Foligno.

TERREMOTO SUL CONFINE AUSTRIA-GERMANIA

Il terremoto si è verificato alle ore 9:09 di stamane, giovedì 5 dicembre 2019, e vista la sua moderata entità non ha provocato danni a edifici o a strade, ne tanto meno feriti. Quello avvenuto oggi in Umbria è l’ultima scossa registrata sul suolo italiano in più di 24 ore, una notizia per certi versi inusuale, visto che mediamente l’Ingv registra almeno una decina di movimenti tellurici pari o superiori a M 2.0 ogni giorno. L’Istituto ha segnalato comunque due terremoti oltre i confini nazionali, fra cui uno di magnitudo 6.0 gradi, avvenuto sulle Vanuatu Islands, nell’oceano Pacifico, nel continente australe. Un’altra scossa è stata invece localizzata nella scorsa notte sul confine fra l’Austria e la Germania, di magnitudo 2.0 gradi, non troppo distante dal Trentino Alto Adige. Anche in questo caso non sono stati segnalati feriti ne tanto meno danni.

