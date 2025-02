Anche la giornata di questo mercoledì 26 febbraio 2025, è iniziata in maniera molto tranquilla per quanto riguarda le scosse di terremoto oggi. Pochi infatti i movimenti tellurici, nessuno superiore alla magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, e non emergono eventi sismici in alcune zone molto attive delle ultime settimane, come ad esempio ai Campi Flegrei. Lungo la caldera sono quindi diverse ore che non si segnalano sciami sismici dopo quanto verificatosi soltanto pochi giorni fa, di conseguenza i residenti sono tornati a vivere una situazione di tranquillità, in attesa poi dei prossimi movimenti tellurici.

Terremoto oggi Crotone M 2.8/ Ingv ultime notizie, sisma anche in provincia di Messina

Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le principali scosse di terremoto oggi, a cominciare da quella avvenuta a due chilometri a sud est di Cortemilia, in provincia di Cuneo, dove si è verificato un sisma con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter alle ore 3:57 della notte passata. Il sisma è stato segnalato vicino a Bergolo e Pezzolo Valle Uzzone, nonché a 36 chilometri da Savona e a 37 da Asti.

Terremoto oggi a Reggio Calabria, magnitudo 3.3/ Ultime notizie INGV: scossa da 2.6 a Catania

TERREMOTO OGGI LUNGO IL CONFINE AUSTRIA-GERMANIA

Sempre alla stessa ore, alle 3:57, è stata registrata una scossa di terremoto oggi lungo il confine fra Austria e Germania con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Siamo a circa un centinaio di chilometri da Bolzano e ovviamente il sisma non ha causato alcun effetto sul territorio locale vista la scorsa magnitudo.

Stessa situazione per quanto avvenuto a Sant’Elia Fiumerapido, un comune della provincia di Frosinone, nella regione Lazio, dove alle ore 4:22 è stata segnalata una scossa di terremoto con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter avvenuta vicino a Cassino e Vallerotonda, ma anche ad una 60ina di chilometri da Aversa e da Caserta, vicino quindi al confine con la Campania. Registrata una forte scossa di terremoto oggi anche in Indonesia, vicino alla penisola Minabassa, in mare, con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter, alle ore 23:55 italiane: non si hanno segnalazioni di danni e o feriti.

Terremoto oggi ad Avellino, magnitudo 2.2/ Ultime notizie INGV: scossa da 1.2 anche nell'area del Vesuvio

TERREMOTO OGGI IN GIAPPONE

L’ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato anche una scossa di terremoto oggi in quel del Giappone, vicino alla costa di Honshu, con una magnitudo di 5.6 gradi sulla scala Richter, evento sismico registrato alle ore 6:53 italiane di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025.

In Italia, invece, è avvenuta una scossa di terremoto oggi di M 2.3 alle ore 11:46 presso la località di Pietralunga, in provincia di Perugia, nella regione Umbria, a 34 chilometri di distanza dal capoluogo regionale, nonché ad una cinquantina da Arezzo. Infine chiudiamo con la scossa di terremoto oggi di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter.