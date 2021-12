Terremoto oggi Perugia M 2.4/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Messico

Come ogni mattina, anche oggi, giovedì 23 dicembre 2021, facciamo il punto sulle scosse di terremoto verificatesi in Italia e all’estero, attraverso il bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. L’ultimo evento tellurico segnalato è quello verificatosi alle ore 10:15 in quel di Gubbio, provincia di Perugia, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. Alle ore 5:48 e alle 6:09, invece, due scosse in quel di Salerno di magnitudo 2.2 e 2.4 gradi. Stanotte, alle ore 4:20, si è verificato invece una scossa di terremoto lungo la costa settentrionale della Croazia. Si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, classificato con le coordinate geografiche 45.288 gradi di latitudine, 14.736 di longitudine e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma avvenuto oggi è stato segnalato a 86 chilometri di distanza da Trieste, ultimo “baluardo” della penisola italiana.

Un altro terremoto è stato registrato nella notte appena passata, e anche in questo caso si è trattato di un movimento tellurico straniero, localizzato di preciso in Messico, lungo le coste di Jalisco. La scossa è stata significativa, di ben 6.0 gradi di magnitudo, e comunicata dall’Ingv alle ore 00:23 italiane, le 17:23 locali. Le coordinate geografiche sono state (lat, lon) 18.967, -107.062 ad una profondità di 10 km, e per il momento non vi sono segnalazioni da quella zona del centro America.

TERREMOTO OGGI CROAZIA, MESSICO E PERUGIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Proseguiamo con la scossa di terremoto avvenuta nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 21:13, in territorio Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia, Umbria.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 42.636 gradi di latitudine, 12.924 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona vengono segnalati i comuni di Polino, Poggiodomo, Leonessa, Ferentillo e Scheggino, tutti dislocati fra le province di Perugia, Teramo e Rieti, visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra l’Umbria e la regione Lazio. Infine segnaliamo un altro terremoto registrato in Umbria, questa volta a Norcia, di magnitudo 2.0 gradi, avvenuto alle ore 18:40 di ieri.

