Terremoto oggi Perugia M 2.4/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.0 in Indonesia

Anche oggi, come ogni mattina, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto registrate nel nostro Paese, e non solo. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo bollettino quotidiano, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello avvenuto in provincia di Perugia, a Pietralunga, con una magnitudo di 2.4 gradi, sisma segnalato alle ore 8:56 di questa mattina. Un terremoto anche alle isole Eolie di M 2.2 alle ore 8:08, e l’Ingv ha segnalato ancora una volta un movimento nella regione Marche, e precisamente lungo la solita zona della costa fra le province di Ancona e di Pesaro.

Il sisma è stato comunque molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.7 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state pari a 43.9430 gradi di latitudine, 13.3860 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. L’evento tellurico è avvenuto di preciso poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 50 minuti, e stando alla Sala Sismica INGV-Roma la città più vicina all’epicentro è risultata essere Fano, distante 31 chilometri, con Ancona più staccata a 38, quindi Pesaro alla stessa distanza, e infine Rimini e Cesena, a 67 e 94 chilometri. Nessun Comune è stato invece individuato in zona in quanto il terremoto è avvenuto lontano dalla costa, in mare aperto.

TERREMOTO OGGI TORINO, A COMPIGLIONE FENILE: I DETTAGLI INGV

Fra le varie scosse di terremoto che si sono registrate oggi, tutte molto leggere, segnaliamo anche quella avvenuta a due chilometri a est di Campiglione Fenile, in provincia di Torino. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:26 di questa mattina.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.8110 gradi di latitudine, 7.3490 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi in zona, la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato Garzigliana, Cavour, Bricherasio, Osasco e Bibiana, tutti paesi del torinese. Moncalieri, distante 34 chilometri, è risultata essere la cittadina più vicina alla zona del sisma, con Torino a 39 chilometri di distanza, quindi Cuneo a 49 e infine Asti a 68. Infine, segnaliamo una forte scossa di terremoto registrata stamane (ore 7:07 in Italia) in Indonesia, fra Bali e Jawa, di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter.

