TERREMOTO OGGI PERUGIA M 2.5/ Ultime notizie INGV: trema costa Sicilia, sisma M 3.8

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI PERUGIA

Partendo dall’assunto che per fortuna nessuna scossa di terremoto oggi ha provocato danni particolari a cose, persone o strade, viene registrata comunque un’intensa attività sismica in diverse aree del Paese, dall’Umbria fino alla Sicilia.

Alle ore 5.10 di stamane una lieve scossa ha colpito la zona tra l’Aquila e Perugia, con sisma registrato dal servizio nazionale INGV a M 2.2, con ipocentro a 14 km di profondità sotto il livello del terreno: più forte e avvertita in alcune aree del Perugino la seconda scossa di terremoto avvenuta un’ora più tardi. Scossa di grado magnitudo 2.5 con epicentro a Sigillo, provincia di Perugia: ipocentro a 12 km, Comuni più vicini al punto d’origine oltre a Sigillo anche Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Scheggia, Gualdo Tadino, Fabriano, Cantiano, Sassoferrato, Valfabbrica.

Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Perugia

SICILIA, SCIAME SISMICO NEL MAR IONIO

Dal Centro Italia alle coste dell’Italia meridionale, in particolare quelle sul Mar Ionio a ridosso della Sicilia: il terremoto qui ha visto un de-crescendo di 4 scosse sismiche con la prima molto forte, per fortuna troppo al largo per poter essere avvertita su terra ferma: alle ore 15.49 il terremoto ha colpito con grado di magnitudo 3.8 Richter a circa 24 km di profondità sotto il livello del mare come ipocentro. L’epicentro è stato invece calcolato dal bollettino INGV a circa 50 km a est di Siracusa, a 69 km da Acireale e Catania, a 96 km Sud da Reggio Calabria. Niente danni a case o strade né dopo questa prima scossa né dopo il breve sciame registrato nelle ore successive: scosse di terremoto da magnitudo 2.2, 2.23 e 2.0, l’ultima alle ore 16.26.

Terremoto oggi Ascoli M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa ad Arquata del Tronto

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Benevento M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA