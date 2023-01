Terremoto oggi Perugia M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Massa

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter in località Perugia. Stando a quanto riferisce l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il classico bollettino aggiornato, l’ultimo evento tellurico è avvenuto di preciso a 6 chilometri a nord est di Nocera Umbra, ed è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 19 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.1640 gradi di latitudine, 12.8260 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. A livello di località in zona, invece, si trovano Gualdo Tadino, Fiuminata, Sefro, Valtopina e Pioraco, tutti Comuni della provincia di Perugia e Macerata, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma. Foligno è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 25 chilometri, con Perugia più staccata a 36, quindi Terni a 69: la scossa di terremoto di oggi non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A MASSA DI M 2.1: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a Carrara, in provincia di Massa, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 5:00 di stamane, ed è avvenuto di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 44.0490 gradi di latitudine, 10.0830 di longitudine, più una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare.

Ortonovo, Castelnuovo Magra, Montignoso e Ameglia sono state le località individuate in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Carrara, a tre chilometri di distanza, con La Spezia a 21. Anche in questo caso il terremoto di oggi non ha causato danni ne tanto meno dei feriti. Come sempre saremo pronti ad aggiornare questa pagina nel caso in cui dovessero verificarsi eventuali altre scosse di terremoto nella giornata di oggi.

