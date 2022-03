Terremoto oggi Perugia M 2.8/ Ingv ultime notizie: scossa anche tra Francia e Italia

Ritorna anche in questa domenica 6 marzo 2022 l’appuntamento ormai consueto con il bollettino terremoto oggi, servizio a cura de “IlSussidiario.net” e teso a segnalare i principali eventi tellurici verificatisi lungo il nostro Stivale. Come sempre facciamo riferimento a quanto registrato dalle apparecchiature sofisticate dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), secondo il quale l’ultimo sisma significativo in ordine cronologico è stato riscontrato in provincia di Perugia, a 6 chilometri a Est di Monteleone di Spoleto, con una magnitudo pari a 2.8 gradi sulla scala Richter.

Si è trattato di un movimento sismico avvenuto nella prima mattinata odierna, alle 8.12. Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 42.662 gradi di latitudine, 13.02 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le città limitrofe, la sala sismica INGV-Roma ha localizzato Cascia (distante 6 chilometri), Poggiodomo (9 chilometri), Leonessa (12 chilometri), Cittareale (12 chilometri), Norcia (16 chilometri), Scheggino (16 chilometri), Posta (17 chilometri), Polino (17 chilometri), Sant’Anatolia di Narco (17 chilometri), Vallo di Nera (18 chilometri), Borbona (19 chilometri), Accumoli (19 chilometri), Ferentillo (19 chilometri) e Cerreto di Spoleto (20 chilometri).

TERREMOTO OGGI AL CONFINE TRA FRANCIA E ITALIA: TUTTI I DETTAGLI A CURA DELL’INGV

Spostandoci leggermente al di fuori dei confini nazionali, segnaliamo un ulteriore terremoto avvenuto oggi, addirittura di magnitudo superiore rispetto a quella che ha contrassegnato l’evento tellurico di Perugia. Al confine tra Francia e Italia, infatti, alle 3.17 di stamattina ha avuto luogo una scossa (con epicentro in landa transalpina, ndr) pari a 3.2 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 44.771 gradi di latitudine e 6.635 gradi di longitudine. Essa, peraltro, è avvenuta a una profondità di otto chilometri al di sotto del livello del mare.

Per ciò che concerne le città italiane aventi più di 50mila abitanti più vicine all’epicentro del terremoto di oggi fra Italia e Francia, il sito dell’INGV evidenzia come il sisma sia stato localizzato a 84 chilometri a Ovest di Cuneo (56.081 residenti), a 87 chilometri a Ovest di Moncalieri (57.294 residenti) e a 89 chilometri a Ovest di Torino (890.529 abitanti)



