Forte terremoto oggi a Perugia magnitudo 3.8 registrato dall'Ingv, le ultime notizie e i dati: forte scossa avvertita dall'Umbria alle Marche, fino a Roma

FORTE TERREMOTO OGGI A PERUGIA: TUTTI I DATI

Una forte terremoto oggi alle ore 23:11 scuote non solo la provincia di Perugia, ma è stato distinto anche nelle Marche: il sistema è stato annunciato dall’Ingv con un tweet che ha fornito come primi dati la stima provvisoria, individuata tra una magnitudo 3.7 sulla scala Richter e una di 4.2.

Ancor prima che i dati sul sisma venissero caricati sul sito ufficiale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sui social sono circolate le segnalazioni dei cittadini, anche a commento dello stesso post pubblicato dall’Istituto.

Diversi utenti hanno fatto sapere che il terremoto è stato avvertito in maniera distinta a Rieti, Terni e Foligno, ma addirittura sarebbe stato avvertito anche nella capitale. C’è anche chi ha parlato di una scossa ondulatoria per descrivere il sisma che ha fatto risalire l’allarme in una zona già colpita in passato da forti scosse.

Comunque, i dati definitivi indicano l’epicentro a un chilometro da Massa Martana (Perugia), a latitudine 42.7868, longitudine 12.5302 e a 8 chilometri di profondità. In merito, invece, ai Comuni che si trovano nel raggio di 15 chilometri dall’epicentro del sisma, si tratta di Giano dell’Umbria, Todi, Acquasparta, Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo e Collazzone.

TERREMOTO OGGI, LE ALTRE SCOSSE IN UMBRIA

Prima che venisse segnalata questa scossa di terremoto, un sisma di magnitudo ML 3.3 sulla scala Richter era stato registrato nella zona meridionale del Mar Tirreno, senza però destare preoccupazione, proprio per l’epicentro, che è stato individuato a latitudine 38.5078, longitudine 13.1103 e a ipocentro a 19 chilometri di profondità. In questo caso, il sisma è avvenuto nel pomeriggio, quando erano passate le 18 da qualche secondo.

Eppure, nella giornata odierna non sono mancate scosse di terremoto nella stessa Umbria, dove ad esempio all’ora di pranzo è stata segnalata una scossa, ma di magnitudo ML 2.3, con epicentro a 5 chilometri da Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia.

Ancor più precisamente, l’epicentro è stato localizzato a latitudine 42.8468, longitudine 12.9683 e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Ma a differenza della scossa registrata pochi minuti fa, questa non ha destato alcun motivo di preoccupazione, non è stata neppure distinta dalla popolazione, avendo avuto una magnitudo bassa.